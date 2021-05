RGE 66/2015. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Sparagonà 118/A – Lotto UNICO: appartamento Pal. E int. 89 Complesso “AEDES 85” composto da un ingresso, un soggiorno, due camere, una cucina abitabile, un bagno, una lavanderia ed un disimpegno; annesso un balcone. Posto al piano quarto (quinta elevazione f.t.), sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 97,01 e cantina composta da un unico ambiente posto al piano seminterrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 20,49. PREZZO BASE Euro 53.824,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 23/11/2021 ore 17:30 presso studio delegato in Messina via Ettore Lombardo Pellegrino. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Dott. Salomone Massimo 3473347601, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

