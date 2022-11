RGE 65/2017. In Messina (ME), via San Carlo 28, Valle degli Angeli – Lotto UNICO: appartamento posto al p.t. e composto da tre vani, cucina, bagno, corridoio, ripostiglio, con annessi un cortile ed un giardinetto, della superficie commerciale di mq 109,53 circa. PREZZO BASE Euro 24.500,00. Offerta minima Euro 18.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Asta senza Incanto 18/01/2023 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Via Tommaso Cannizzaro, 233. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Cardile Viviana 090774106, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

