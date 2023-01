RGE 64/2021. In Messina (ME), Via Lungomare snc, frazione Acqualadroni – Lotto UNICO: Piena proprietà, per la quota di 1000/1000, di una villetta identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 2, part.1583, sub.1 (garage al p.t.), categoria C/6, classe 7, consistenza 40 mq, rendita catastale € 74,37 e sub.2 (appartamento piani 1° e 2°), categoria A/2, classe 10, consistenza 4 vani, rendita catastale € 185,92, per una superficie commerciale complessiva di circa 159 mq, oltre verande e balconi per ulteriori 57,5 mq. Garage consistenza 40 mq. PREZZO BASE Euro 99.000,00. Offerta minima Euro 74.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 29/03/2023 ore 16:30 presso studio del professionista delegato in Via Antonio Martino 52, Messina. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Amato Nicola 3470796471, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

