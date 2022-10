RGE 62/2018. In Taormina (ME), Corso Umberto I, n. 19 – Lotto UNICO: due unità immobiliari sovrapposte con destinazione di albergo o pensione (categoria catastale D2) e precisamente: – unità immobiliare ubicata al terzo piano, composta da sei stanze e quattro bagni (per un totale di mq. 138,00 circa), un corridoio di disimpegno con ingresso dal pianerottolo, oltre un locale esterno costituito da tettoia aperta destinata a lavatoio (mq. 12,00 circa), oltre un terrazzo al livello di competenza esclusiva (mq. 67,00 circa). Unità immobiliare ubicata al quarto piano, accessibile sia dal vano scale (che fornisce anche l’accesso al sub 55), sia direttamente dalla terrazza a livello di competenza del sub 55, tramite scala in ferro. Composto da un’unica camera oltre box e bagno separati (superficie coperta complessiva di mq. 60,00 circa) oltre terrazza (mq. 92,00 circa). PREZZO BASE Euro 532.797,00. Offerta minima Euro 399.597,75. Rilancio minimo in aumento Euro 11.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2022 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Via Oratorio della Pace n. 32. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

