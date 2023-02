RGE 59/2019. In Messina (ME), vico Porticatello, frazione c.da Siccia o Altoloco, quartiere vill. Pace – Lotto UNICO: appartamento della sup. commerciale di 117,01 sito al piano rialzato di un fabbricato posto all’interno di un complesso edilizio denominato “Imeda” pal. B, a più elevazioni fuori terra. L’appartamento vanta il diritto per un posto auto nel garage sottostante l’appartamento non identificato catastalmente. PREZZO BASE Euro 88.550,28. Offerta minima Euro 66.412,71. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 09/05/2023 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via La Farina n.171 is. G. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

