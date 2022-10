TAORMINA (ME) – VICO SAN PROCOPIO N.7 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO sito in Taormina (Messina) Vico San Procopio n.7. Composto da ingresso con rampa di scale, soggiorno con balcone, w.c. e studio al piano terra, disimpegno camera da letto con balconcino e cameretta al piano primo, sovrastante terrazza di copertura su parte della quale insiste un v a no adibito a cucina con copertura a falda leggera e una verandina, collegati detti piani da una scaletta di pertinenza esclusiva. Prezzo base Euro 213.657,73. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 160.243,29. Vendita senza incanto 16/12/22 ore 16:00. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Eugenio Costa tel. 090719409. Per info A.D.V.G. Messina tel. 090.2137769.Rif. RGE 58/2020 ME808373

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

