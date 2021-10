RGE 55/2018. In Messina (ME), Via San Jachiddu, quartiere Tre Monti – Lotto UNICO: Proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000 di appartamento, quartiere V circoscrizione, della superficie di 124,00 mq. L’immobile è ubicato in una palazzina che è l’ultima di una serie di 4 palazzine affiancate sita nella parte alta del Viale Giostra. PREZZO BASE Euro 100.000,00. Offerta minima Euro 75.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2021 ore 17:00 presso studio, sito in Messina, Via Cavalieri della Stella n. 21. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avvocato Palmeri Maria Pia 3294770675, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)