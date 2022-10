RGE 54/2016. In Rometta (ME), – Lotto 2: per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo di superficie complessiva di mq 36.740, individuato in catasto dalle diverse particelle contigue n. 19 (Bosco ceduo), 23 (Vigneto), 25 (Incolto produttivo), 26 (Bosco ceduo), 27 (Vigneto), 28(Agrumeto), 29 (fabb. Diruto), 30 (Vigneto arb), 279 (Seminativo arb), ricadenti nel foglio 18 del Comune di Rometta Superiore. PREZZO BASE Euro 36.750,00. Offerta minima Euro 27.562,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Rometta (ME), – Lotto 3: per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo di superficie complessiva di mq 7.676, individuato in catasto dalle diverse particelle contigue n. 246 (Incolto produttivo), 247 (Incolto produttivo), 248 (fabb. Diruto), 249 (Incolto produttivo) 622 (Vigneto arb) ricadenti nel foglio 11 del Comune di Rometta Superiore (Me). PREZZO BASE Euro 2.497,50. Offerta minima Euro 1.874,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Saponara (ME), – Lotto 5: per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo (Agrumeto) di superficie complessiva di mq 190. PREZZO BASE Euro 997,50. Offerta minima Euro 748,00. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. Asta senza Incanto 16/12/2022 ore 15:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Mario Giurba n. 17. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Capano Rosita 3471234875, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)