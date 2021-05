RGE 50/2019. In Messina (ME), Via Enrico Martinez n.11, is. 336 – Lotto UNICO: Appartamento a uso ufficio della superficie commerciale di 160,00 mq. PREZZO BASE Euro 210.000,00. Offerta minima Euro 157.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita sincrona mista 19/07/2021 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avvocato Forgione Rosalia 3349546175, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

