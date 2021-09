RGE 46/2017. In Messina (ME), Contrada Casalotto, Villaggio Camaro, via Polveriera sn – Lotto UNICO: abitazione composta da soggiorno, cucina, bagno e balcone; posto al piano terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 70,61. box auto composto due vani, bagno e ripostiglio; posto al piano primo interrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 48 mq. posto auto composto da area aperta posto al piano secondo interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 11. PREZZO BASE Euro 39.933,00. Offerta minima Euro 29.949,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita sincrona mista 30/11/2021 ore 10:00 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avvocato Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

