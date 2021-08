RGE 455/1990. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Battisti n. 9 c/da Misserio – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento nel comune composto al piano cantinato da un palmento, una cantina, un deposito al pianto terra da cucina, sala da pranzo, e ripostiglio, al primo piano da un locale di sgombero, una camera da letto un disimpegno un bagno e un ripostiglio. Piena proprietà di Terreno di mq 81; incolt. prod. di are 00,81. Piena proprietà Terreno di mq 40, sem. arboreo. cl 1 di are 00,40. PREZZO BASE Euro 55.000,00. Offerta minima Euro 41.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Sant’Alessio Siculo (ME), contrada Licastro – Lotto 2: Piena proprietà del Terreno di mq 3.160; sem. arboreo. cl 3 di are 31,60. Piena proprietà del Terreno di mq 2.190; agrumeto cl 3 di are 21,90. piena proprietà del Terreno di mq 1.160; pascolo cl 2 di are 11,60. PREZZO BASE Euro 13.200,00. Offerta minima Euro 9.900,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 25/11/2021 ore 16:00 presso studio in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Adamo Raimondo 090.9573683, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

