RGE 44/2021. In Messina (ME), Villa Lina sn, quartiere rione Giostra – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 87,02 mq, posto al piano terra della Palazzina n.37, distinto con il numero 1. L’intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra. PREZZO BASE Euro 51.000,00. Offerta minima Euro 38.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 25/07/2023 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Bicchieri Antonio 090663987, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

