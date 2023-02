RGE 44/2014. In Taormina (ME), frazione Spinasanta Bruderi, Contrada Bruderi 10 – Lotto 1: appartamento posto al p.t. di un fabbricato quadrifamiliare destinato a civile abitazione a due elevazioni f.t., oltre piano mansardato. L’appartamento si compone di ingresso soggiorno/pranzo, cucina, due camere da letto, due wc, ripostiglio, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 142,85, oltre terrazzino di ingresso e giardino pertinenziale laterale e retrostante di mq 197 circa su cui insiste una tettoia a copertura di serbatoi in uso comune. PREZZO BASE Euro 78.300,93. Offerta minima Euro 58.725,69. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 14/04/2023 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Via Ghibellina 77. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 090718242, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)