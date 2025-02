RGE 42/2019. In Messina (ME), Vill. Bordonaro di Messina – Lotto 2: piena proprietà di immobile costituito da una costruzione in muratura portante a due elevazioni f.t., posto ad angolo di due stradine comunali, via S. Sofia e vicolo S. Sofia, costruita in data anteriore al 1942 composta da due particelle accorpate. PREZZO BASE Euro 37.250,00. Offerta minima Euro 27.937,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 15/04/2025 ore 09:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Fiarè Saverio 3281450503, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

