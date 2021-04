RGE 42/1994

MESSINA (ME) – CONTRADA AVARNA SAN MICHELE – COMPLESSO POGGIO DEI PINI – LOTTO 5) LOTTO A) APPARTAMENTO a P. 2°, int. 4, scala B. Balcone lato ovest chiuso con struttura in alluminio anodizzato e vetri. Pertinenze: cantina (n.7), ½ indiviso box auto al P. 1/S stessa scala e lastrico solare soprastante l’appartamento. Occupato senza titolo. Prezzo base: €. 17.018,40, non riducibile, oltre €. 7.111,47 per quota lavori straordinari. Non sono ammesse offerte al 75 % del prezzo base. Non visitabile. LOTTO 7) LOTTO A) APPARTAMENTO a P. 2°, int. 4, scala D. Balcone lato ovest chiuso con struttura in alluminio anodizzato e vetri. Pertinenze: cantina al P. 1/S stessa scala (n. 6) e lastrico solare soprastante l’appartamento. Libero. Prezzo base: €. 16.062,63, non riducibile, oltre €. 7.065,64 per quota lavori straordinari. Non sono ammesse offerte al 75 % del prezzo base. Non visitabile. LOTTO 8) LOTTO A) APPARTAMENTO a P. 2°, int. 3, scala E. Pertinenze: cantina (n. 3) e 1/3 indiviso box auto al P. 1/S stessa scala e lastrico solare. Occupato senza titolo opponibile. Prezzo base: €. 16.455,07, non riducibile, oltre €. 7.150,99 per quota lavori straordinari. Non sono ammesse offerte al 75 % del prezzo base. Non visitabile. Vendita senza incanto 14/06/21 ore 10:00. G.D. Dott. Giuseppe Minutoli. Curatore Fallimentare Avv. Antonino Mazzei. Rif. FALL 42/1994 ME754109

