GAGGI (ME) – VIA OLIVETO, 32 – PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO sito nel Comune di Gaggi (ME), Via Oliveto n. 32, piano 1°, identificato in Catasto al foglio 4, part. 263, sub. 10, cat. A/2, cl. 3, vani 7, p. 1, rendita euro 209,68. L’immobile, composto da: ampio ingresso, salone doppio, cucina, 3 camere, bagno, lavanderia, corridoio, 2 balconi prospicienti su via Oliveto ed un balcone angolare, è posto al 1° piano (2° elevazione f.t.) e si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa 161 mq. Prezzo base Euro 45.201,35. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 33.900,27. Vendita senza incanto 21/10/22 ore 11:15. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonio Correnti tel. 0906012019. Rif. RGE 41/2012 ME802864

