RGE 40/2021. In Messina (ME), Rione Bordonaro, Via Comunale Santo n. 289 – Lotto UNICO: appartamento al piano terzo (quarta elevazione fuori terra) di una palazzina a quattro piani fuori terra oltre parziale sottotetto, realizzata con struttura intelaiata in cemento armato. Le unità immobiliari sono dotate di posto macchina a piano terra. PREZZO BASE Euro 81.937,00. Offerta minima Euro 61.452,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/07/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Di Renzo Maria 0906409828, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

