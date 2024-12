RGE 40/2020. In Messina (ME), Contrada Sivirga, Villaggio Bordonaro – Lotto UNICO: – Locale deposito S.I., zona censuaria 2, categoria C/2, consistenza 80 mq; totale superficie: 81 mq. – Locale deposito, S.I., zona censuaria 2, categoria C/2, consistenza 82 mq; totale superficie: 90 mq;. – Negozio, S.I., zona censuaria 2, categoria C/1, classe 8, consistenza 47mq; totale superficie: 65 mq;. – Locale deposito S.I., zona censuaria 2, categoria C/2, classe 4, consistenza 82 mq; totale superficie: 91 mq. PREZZO BASE Euro 160.000,00. Offerta minima Euro 120.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 19/02/2025 ore 10:00 presso Studio sito in Messina, Corso Cavour, 48. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Amodeo Maria Barbara 3488109663, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

