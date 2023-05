FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) – VIA G. MELI, 1 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO di mq. 196,00. L’appartamento, posto al piano secondo in edificio condominiale, si compone di n. 5 vani di cui uno molto ampio e luminoso (salone), doppi servizi, cucina, disimpegni oltre ampio terrazzo a livello e balconi. Prezzo base Euro 93.500,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 70.125,00. Vendita senza incanto 14/07/23 ore 09:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco D’Arrigo tel. 0902008793. Rif. RGE 40/2018 ME834521

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

