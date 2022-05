RGE 40/2018

Tribunale di Messina

Disposizioni sull'accesso nelle sale aste e negli studi professionali per le vendite giudiziarie:

a partire dalle vendite disposte dal 7 febbraio 2022 e sino a diversa comunicazione, sia per le procedure fallimentari che per le esecuzioni immobiliari, i soggetti interessati alla vendita e, quindi, anche i partecipanti/offerenti dovranno esibire la certificazione green pass base di cui all’art. 9, co. 2, d.l. cit. al fine del loro ingresso nella sala aste e/o negli studi professionali; il delegato e/o il titolare della sala aste provvederà a verificare il possesso della predet-ta certificazione, attraverso la sua validazione con l’apposita app ministeriale; il mancato possesso del green pass base o il rifiuto di esibirlo è motivo di esclusione dell’interessato dall’accesso alla sala/studio e dalla partecipazione alla gara; vige la prescrizione dell’uso di mascherina FFP2, del controllo della temperatura all’ingresso e del distanziamento.

FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) – VIA ROSARIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO RESIDENZIALE della superficie commerciale di 118,00 mq. Trattasi di area delimitata ed antistante I’accesso (carrabile) ad altra unità immobiliare. Prezzo base Euro 50.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 37.500,00. FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) – LOTTO 7) PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 DI TERRENO ARTIGIANALE sottoposto a vincolo archeologico sito in Francavilla di Sicilia, confinante con strada provinciale (su un lato) e linea ferrata (da altro lato), di 3.026,00 mq. Prezzo base Euro 77.500,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 58.125,00. SS SS. 185 – LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO RESIDENZIALE (servizi pubblici di interesse urbano territoriale, v. certificato di destinazione urbanistica cui si rimanda) costituito da tre particelle catastali, della superficie commerciale di 4.205,00 mq. Prezzo base Euro 170.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 127.500,00 FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) –LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO RESIDENZIALE (terreno in zona ERP in parte e Servizi Pubblici, v. certificato di destinazione urbanistica cui si rimanda), sito in Francavilla di Sicilia ai margini del centro abitato e sulla strada verso il versante catanese, della superficie commerciale di 2.500,00 mq. Prezzo base Euro 157.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 117.750,00. Vendita senza incanto 19/07/22 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Avv. Francesco D’Arrigo tel. 0902008793. Rif. RGE 40/2018 ME798222

