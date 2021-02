FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) – VIA ROSARIO, 1 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO RESIDENZIALE della superficie commerciale di 118,00 mq. Trattasi di area delimitata ed antistante I’accesso (carrabile) ad altra unità immobiliare. Prezzo base Euro 67.702,50. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 50.776,80. SS SS. 185 – LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO RESIDENZIALE (servizi pubblici di interesse urbano territoriale, v. certificato di destinazione urbanistica cui si rimanda) costituito da tre particelle catastali, della superficie commerciale di 4.205,00 mq. Prezzo base Euro 225.177,75. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 168.883,32. LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO RESIDENZIALE (terreno in zona ERP in parte e Servizi Pubblici, v. certificato di destinazione urbanistica cui si rimanda), sito in Francavilla di Sicilia ai margini del centro abitato e sulla strada verso il versante catanese, della superficie commerciale di 2.500,00 mq. Prezzo base Euro 210.375,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 157.781,25. LOTTO 7) PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 DI TERRENO ARTIGIANALE SOTTOPOSTO A VINCOLO ARCHEOLOGICO sito in Francavilla di Sicilia, confinante con strada provinciale (su un lato) e linea ferrata (da altro lato), di 3.026,00 mq. Prezzo base Euro 102.884,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 77.163,00. Vendita senza incanto 20/04/21 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Francesco D’Arrigo tel. 0902008793. Rif. RGE 40/2018 ME748663

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

