RGE 381/2017. In Letojanni (ME), contrada Sillemi – Lotto UNICO: appartamento trilocale, costituito da ampio soggiorno/pranzo con angolo cottura, due vani, servizio igienico e ripostiglio. Pertinenza esclusiva dell’abitazione è la corte e il balcone su cui si affacciano le aperture dei vani costituenti l’appartamento della sup. commerciale di mq 84,40, posto al piano primo del Corpo O del complesso “Tropicana Residence”. PREZZO BASE Euro 101.970,00. Offerta minima Euro 76.477,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 08/10/2021 ore 17:00 presso studio del delegato in Messina Via G. La Farina Is. V n. 53. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avv. D’Arrigo Maria Pia 3396067543, per info e visita immobile.

