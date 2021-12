RGE 378/2017. In Messina (ME), villaggio Tremestieri, via Rotonda n. civ. 5-7 – Lotto 1: ampio locale commerciale (negozio) di mq 145,90 circa, composto da un grande ambiente destinato alla vendita, un vano retrobottega ed un servizio igienico dotato di antibagno. PREZZO BASE Euro 170.300,00. Offerta minima Euro 127.725,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), via Consolare Valeria o via Marco Polo – Contesse – Lotto 2: appartamento per civile abitazione posto al p.t. rialzato con sovrastante lastrico solare della superficie commerciale di mq 172,93; composto da soggiorno- pranzo; cucina, due locali igienici, due camere da letto, di cui una matrimoniale, un vano disimpegno (corridoio), oltre un balcone ed una veranda coperta. lastrico solare della superficie commerciale di mq 172,93. L’unità immobiliare risulta dotata di un locale deposito con annesso terreno libero di pertinenza. PREZZO BASE Euro 140.000,00. Offerta minima Euro 105.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), via Consolare Valeria o via Marco Polo n. 444 – Lotto 3: immobile destinato in catasto ad ufficio della superficie commerciale di mq 40,80. PREZZO BASE Euro 30.600,00. Offerta minima Euro 22.950,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 11/02/2022 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avvocato Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

