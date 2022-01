RGE 372/2017. In Messina (ME), via Nazionale 113 dir. Km 21577 complesso Verde vill. Spartà – Lotto UNICO: Appartamento complesso Verde vill. Spartà, posto al primo piano di un fabbricato a due elevazioni fuori terra. L’appartamento è composto da tre ambienti oltre accessori (bagno, disimpegno e balconi a livello), per complessivi cinque vani ed una superficie coperta, considerata al lordo della superficie coperta da muri e pilastri, di circa 74.00 mq oltre circa 32.00 mq di balconi a livello. Considerando invece la superficie utile al netto della muratura, la stessa risulta pari a circa 69.00 mq. Il parcheggio esterno ha una superficie complessiva di 10.00 mq. PREZZO BASE Euro 52.750,00. Offerta minima Euro 39.562,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 18/03/2022 ore 17:00 presso studio professionale sito in Messina Via E. L. Pellegrino 23/C. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Dott. Cavallaro Francesco Valentino 3341791801, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

