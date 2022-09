RGE 370/2017. In Messina (ME), via Torretta Vico B n. 3, Villaggio Bordonaro – Lotto UNICO: Unità immobiliare adibita a civile abitazione. Locale deposito, ubicato al piano terzo dello stesso fabbricato, privo di intonaci, pavimento, rivestimenti, impianti e chiusure esterne, dotato della sola porta di accesso. PREZZO BASE Euro 35.000,00. Offerta minima Euro 26.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. Asta senza Incanto 17/11/2022 ore 16:30 presso studio del professionista delegato Avv. Emilia Bonfiglio sito a Messina, Via Camiciotti n. 102. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Bonfiglio Emilia 090674527, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

