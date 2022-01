RGE 37/2020. In Torregrotta (ME), via Piersanti Mattarella 6 – Lotto UNICO: appartamento posto al piano primo della superficie catastale di mq 95,00. L’immobile è composto da 4 ambienti oltre accessori (bagni, disimpegno, e balconi a livello) per una superficie coperta, comprensiva di muri e pilastri, di 90,50 mq oltre 21 mq di balconi a livello. PREZZO BASE Euro 65.250,00. Offerta minima Euro 48.937,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita sincrona mista 18/03/2022 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avvocato Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile.

