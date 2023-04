MESSINA (ME) – VIA BARTOLOMEO COLLEONI – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN APPARTAMENTO sito in Messina Via B. Colleoni ( già via Minissale), Edificio E, scala D, piano IV e V (quinta e sesta elevazione) composto da sei vani: soggiorno, cucina abitabile, bagno, ripostigli, disimpegno, tre balconi; livello superiore: lavanderia, due locali di sgombero, ripostiglio, corridoio, annesso terrazzino. Superficie lorda complessiva di circa mq 193,01, sup. catastale 111 mq. Annesso parcheggio 11 mq. Prezzo base Euro 140.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 105.000,00. Vendita senza incanto 20/06/23 ore 17:00. G.E. Dott.ssa Claudia Bisignano. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Morfino tel. 0909430373. Rif. RGE 365/2017 ME830542

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

