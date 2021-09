RGE 364/2016. In Messina (ME), Rione Aldisio via 030/P – Lotto 1: appartamento composto da 5 vani. L’appartamento si trova al secondo piano di un edificio di quattro piani fuori terra, la cui costruzione risale al 1970. L edificio non è dotato di ascensore e sviluppa una superficie lorda di 88 mq oltre a n. 2 balconi che in totale misurano una superficie di 9,00 mq. PREZZO BASE Euro 30.720,00. Offerta minima Euro 23.040,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/11/2021 ore 16:30 presso studio del professionista delegato in Messina Via Francesco Todaro n. 11. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Mastroeni Massimo 090713789, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

