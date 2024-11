MESSINA (ME) – VIA GIORDANO BRUNO, 42-44 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – BOTTEGA composta da due locali comunicanti, il primo composto da un vano di mq. 147,80, da un piano soppalcato ed un vano w.c., con accesso diretto dalla Via Giordano Bruno n° 44, mediante serranda metallica, il secondo composto da un vano di mq. 58,97, da un piano soppalcato con accesso diretto dalla Via Giordano Bruno n° 42, mediante infisso in alluminio e vetro dotato di serranda metallica di mq. 65. Prezzo base Euro 138.780,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 104.085,00. Vendita senza incanto 25/01/25 ore 10:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Sebastiano Ghirlanda tel. 090717045. Custode Giudiziario Avv. Sebastiano Ghirlanda tel. 090717045. Rif. RGE 361/2017 ME875026

