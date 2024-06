RGE 354/2016. In Messina (ME), villaggio Aldisio, via 30/N – Lotto UNICO: appartamento composto da ingresso di disimpegno, cucina, due vani da letto, soggiorno, wc e due balconi, per una superficie complessiva lorda di circa mq 87,00, posto al piano 1. PREZZO BASE Euro 25.594,00. Offerta minima Euro 19.195,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 10/09/2024 ore 17:30 presso studio del delegato in Messina, Viale Giostra n. 43 is. 487. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Mariateresa Mezzasalma 3882921315, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

