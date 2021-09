RGE 354/2011 + 254/16. In Taormina (ME), Via Chianchitta Compl. Mannino – Lotto 1: appartamento piano 2°, composto da un ingresso e corridoi di disimpegno, un soggiorno pranzo, una cucina, tre camere da letto di cui una matrimoniale, un bagno, un locale w.c., un ripostiglio e box auto. garage consistenza 21 mq. PREZZO BASE Euro 89.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 12/11/2021 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina Via Maffei n.5. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Mazzei Simona 090717218, per info e visita immobile.

