VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – VIA ANTONELLO DA MESSINA EX OPIFICIO PIRELLI. – A PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI OPIFICIO a una elevazione fuori terra con struttura portante in acciaio e corte coperta pertinenziale posto al piano terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq. 887,00 circa, oltre corte coperta (tettoia) di mq. 330,00 circa; BC – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI OPIFICIO E PALAZZINA UFFICI, porzione di opificio a una elevazione fuori terra con struttura portante in acciaio con identiche caratteristiche costruttive e descrizione dettagliata di cui al Corpo A che sviluppa una superficie lorda complessiva di mq. 524,00 circa e palazzina uffici con struttura portante in c.a. distribuita su diversi piani: piano S1, T, 1°, 2°; sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 1.759,00 circa; BC1 – CENTRALE ELETTRICA fabbricato accessorio ricadente all’interno dello stesso corpo BC, posto al piano T. Sviluppa una superficie coperta di mq. 35,00 circa; D – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI ALLOGGIO DEL CUSTODE composto da un edificio per civile abitazione a una elevazione fuori terra, composto da una cucina-pranzo, due camere da letto, un w.c.-bagno, un ripostiglio e un disimpegno. È ubicato al piano terra e occupa una superficie lorda complessiva di mq. 149,00 comprese la loggia aperta e la veranda coperta; E – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO PERTINENZIALE composto da terreno pertinenziale ai corpi A, BC e D, per una superficie pari a mq. 3.439,00 circa. F – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO INDUSTRIALE – ARTIGIANALE di mq. 662,00 circa. Prezzo base Euro 2.213.136,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 1.659.852,00. Vendita senza incanto 28/04/21 ore 11:00. G.E. Dott. Giuseppe Minutoli. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Letizia Navarra tel. 090671582. Rif. RGE 351/2017 ME748234

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

