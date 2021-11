RGE 34/2020. In Spadafora (ME), Via V. Monti 11 – Lotto UNICO: appartamento, in perizia indicato con la lettera “A”, in condominio al piano 1°, scala D, di mq 79,80 e altezza interna di ml 2,80, costituito da ingresso/soggiorno con angolo cottura, bagno, camera, camera da letto, corridoio e veranda. L’unità immobiliare ha, quale propria pertinenza, un posto auto, indicato in perizia con la lettera A.1, di mq 3,13, identificato con il numero 67. Trattasi di posto auto in area condominiale delimitata lungo i confini e dotata di cancello automatico. PREZZO BASE Euro 70.402,10. Offerta minima Euro 52.801,58. Rilancio in aumento in caso di gara ai sensi dell’art. 573 c.p.c. da un minimo di Euro 1.408,04 ad un massimo di Euro 3.520,10. Asta senza Incanto 18/01/2022 ore 10:00 presso studio del delegato sito in Messina Via Pietro Castelli n. 18. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Cavaliere Caterina 3409689097, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)