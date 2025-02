RGE 329/2016. In Messina (ME), Via Olivarella 3 – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di mq 290,24, sviluppata su due livelli (due piani f.t.). PREZZO BASE Euro 75.409,00. Offerta minima Euro 56.556,75. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 11/04/2025 ore 10:30 presso locali della COPAS in Messina, Viale S. Martino is. 79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Costa Andrea 0902931421, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

