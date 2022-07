RGE 326/2012. In Messina (ME), Frazione Vill. Torre Faro – Contrada Martello – Vico I Mortelle – Lotto UNICO: Appartamento composto da tre vani oltre accessori. Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 70,51. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Offerta minima Euro 22.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 04/10/2022 ore 15:30 presso Studio del professionista delegato in Messina, Via XXVII Luglio n. 103. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Criniti Fabio 3497574076, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

