RGE 317/2018

PROCEDURA N.317/2018 R.G.E. GE. Dott. D. Armaleo Professionista delegato e custode Avv. Simona Mazzei 090717218 Il 11/06/2021 ore 11:00 in Messina, Via Maffei n.5 vendita senza incanto dei seguenti immobili: Lotto 1) piena proprietà immobile in Roccavaldina Via Umberto I n.21 disposto su tre piani, piano T adibito zona giorno (ingresso-pranzo soggiorno e servizio igienico); piano 1 adibito zona notte (due camere da letto e servizio igienico); piano 2 composto da due locali di sgombero ed un terrazzino. Mq catastali 176. Occupato dal debitore. Prezzo base €.105.338,00. Offerta ugualmente efficace €.79.003,50. Lotto 2) piena proprietà immobile in Messina Viale Principe Umberto n.119 piano 3, int.8 Scala G, disposto su un unico livello composto da ingresso, primo vano munito di finestra esterna, corridoio da cui si accede ai vani cucina, servizio igienico, pranzo soggiorno e 2 stanze letto. Mq. Cat.129. Libero. Prezzo base €.115.000,00. Offerta ugualmente efficace €.86.250,00. Offerte in aumento in caso di gara per entrambi €.4.500,00. Apertura buste pervenute h.10,30. Il tutto per come descritto nelle perizie agli atti della procedura alle quali si rimanda. ME753516

