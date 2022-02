RGE 312/2015. In Messina (ME), contrada Fucile Rione Gazzi Via 38A – Lotto UNICO: appartamento composto da cucina, n. 2 camere, soggiorno-pranzo, corridoio, bagno e n. 3 balconi, posto al piano terzo, con una superficie lorda complessiva di mq 99,63. PREZZO BASE Euro 48.000,00. Offerta minima Euro 36.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 28/04/2022 ore 18:00 presso studio del delegato in Messina Via Nicola Fabrizi 71. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Grosso Fabrizio 090670703, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

