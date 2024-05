RGE 310/2018. In Messina (ME), Via Fulci 4-6, quartiere Villaggio Giampilieri – Lotto 1: Casa indipendente della superficie commerciale di 201,08 mq, posta al piano terra, piano rialzato, piano primo e sottotetto. PREZZO BASE Euro 83.400,60. Offerta minima Euro 62.550,45. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 16/07/2024 ore 12:00 presso studio del Professionista Delegato sito in Messina, via Cesare Battisti n. 191 Is. 217. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita avv. Cacciotto Alessandro 3458049032, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

