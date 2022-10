MESSINA (ME) – SS.114 KM KM 9 FRAZIONE MILI MARINA, LOCALITÀ MOLETI, COMPLESSO GARDENIA – ALLOGGIO sito al piano primo di quattro vani costituiti da pranzo soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno e ripostiglio, distribuiti da un corridoio centrale, dotato di parcheggio in area condominiale, sito in Messina, SS.114 KM Km 9 – frazione Mili Marina, Località Moleti, complesso Gardenia. Prezzo base Euro 98.333,25. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 73.749,94. Vendita senza incanto 22/12/22 ore 19:00. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Per info A.DEL (Associazione professionisti delegati alle procedure esecutive).Rif. RGE 310/2015 ME808427

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

