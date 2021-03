RGE 31/2018. In Rometta (ME), via Nazionale 113/via San Francesco – Lotto 41: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 69,00 ubicato al piano terzo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE Euro 55.625,00. Offerta minima Euro 41.719,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. modalità sincrona mista 29/04/2021 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avvocato Puglisi Oreste 090674573, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

