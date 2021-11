RGE 31/2013. In Messina (ME), via Comunale Zafferia – Lotto UNICO: Appartamento al 5° piano composto da ingresso, salone, cucina, corridoio, 3 vani letto, 2 bagni, 1 ripostiglio e due terrazzi per una superficie lorda coperta complessiva di mq 142. PREZZO BASE Euro 94.350,00. Offerta minima Euro 70.762,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 21/01/2022 ore 10:45 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Correnti Antonio 0906012019, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

