RGE 298/2016. In Messina (ME), Via Nipotella snc Contrada pellegrino Villaggio Castanea Delle Furie – Lotto 1: fabbricato con antistante veranda e cortiletto retrostante di pertinenza esclusiva, della superficie commerciale di 72,80 mq. L’unità immobiliare è posta a piano terra ed ha un’altezza interna di m 2,70. Terreno di fatto unito alla corte dell’appartamento che sviluppa una superficie commerciale di mq 32. PREZZO BASE Euro 29.040,00. Offerta minima Euro 21.780,00. Rilancio minimo in aumento Euro 750,00. In Messina (ME), Via Nipotella snc Contrada pellegrino Villaggio Castanea Delle Furie snc – Lotto 2: garage consistente in un unico vano posto al piano seminterrato della superficie commerciale di 25,00 mq. PREZZO BASE Euro 2.100,00. Offerta minima Euro 1.575,00. Rilancio minimo in aumento Euro 50,00. In Messina (ME), Via Nipotella snc Contrada pellegrino Villaggio Castanea Delle Furie – Lotto 3: terreno agricolo in stato di abbandono della superficie commerciale di mq 588,00. terreno qualità classe area urbana superficie 8. PREZZO BASE Euro 5.292,00. Offerta minima Euro 3.969,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. Asta senza Incanto 11/10/2022 ore 10:30 presso locali dell’Ass.E.I.D. in Messina, Via Cesare Battisti n. 140 piano primo. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Faranda Giuseppina 3921151811, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

