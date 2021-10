TAORMINA (ME) – FRAZIONE TRAPPITELLO, VIA GALILEI, 22 – LOTTO 1) IMM. A. PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE sito nel comune di Taormina, frazione Trappitello, Via Galilei 22 (già Via Chiusa 25), ubicato al piano primo, vani 5,5, superficie commerciale 136,35. IMM.A.1. PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO; tettoia di mq. 8,90. Prezzo base Euro 114.600,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 85.950,00. LOTTO 3) IMM. A. PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE sito nel comune di Taormina, frazione Trappitello, Via Galilei 22 (già Via Chiusa 25), ubicato al piano primo, vani 5,5, superficie commerciale 140,89, salone, vano cucina, corridoio bagno, camera da letto piccola con cabina armadio e camera da letto padronale con bagno. IMM. A.1. PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI MAGAZZINO – DEPOSITO ARTIGIANALE, piano secondo, lavanderia e lastrico solare, superficie di commerciale di 38,38. Prezzo base Euro 108.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 81.000,00. Vendita senza incanto 23/12/21 ore 11:30. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Vermiglio tel. 3276369325. Rif. RGE 292/2015 ME767965

