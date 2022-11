RGE 290/2012. In Taormina (ME), frazione Castelmola, Via Leonardo da Vinci snc – Lotto 1: Immobile adibito ad albergo denominato “SOLE CASTELLO. L’immobile, descritto nella perizia di stima come CORPO C1, è composto da un edificio a più elevazioni fuori terra e copertura a terrazzo praticabile con destinazione albergo. Superficie calpestabile piani 1°, 2°, 3° circa mq.1.120,65. PREZZO BASE Euro 3.211.651,57. Offerta minima Euro 2.408.738,68. Rilancio minimo in aumento Euro 100.000,00. In Taormina (ME), frazione Castelmola, con accesso da Via Madonna della Rocca – Lotto 2: A) piena proprietà del corpo di fabbrica a 2 elevazioni fuori terra più un piano seminterrato e copertura a terrazzo (descritto in perizia come “Corpo C3”) in Taormina, frazione Castelmola, con accesso da Via Madonna della Rocca. La superficie lorda complessiva è di circa mq. 634,45. B) proprietà (salvo quanto infra precisato) del terrazzo coperto da una struttura in ferro e vetro con accesso da una scala esterna che si diparte da Via Madonna della Rocca su cui è stato realizzato un angolo bar con annesso piccolo deposito (descritto in perizia come “Corpo C4”). E’ collegato con il secondo piano sottostrada del fabbricato descritto al punto A). Sviluppa una superficie lorda complessiva di mq. 79,80. C) proprietà (salvo quanto infra precisato) dell’area nuda dell’estensione complessiva di mq. 3.935,00 , costituita principalmente da terreno non coltivato in declivio verso la costa calabra ed in parte occupata da una rampa ed un campo da tennis. PREZZO BASE Euro 523.528,68. Offerta minima Euro 392.646,51. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. In Taormina (ME), Via Leonardo da Vinci n.63/65, frazione Castelmola – Lotto 3: Piena proprietà di immobile per civile abitazione allo stato rustico. Al piano seminterrato adibito a garage. L’immobile al primo e secondo piano si presenta all’interno privo delle tramezzature, dei collegamenti verticali, delle rifiniture e degli impianti tecnologici. Il secondo piano è definito solo dalla muratura perimetrale e si presenta “al rustico”. L’immobile sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 185,95. Piano seminterrato adibito a garage. PREZZO BASE Euro 202.147,65. Offerta minima Euro 151.610,74. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. In Taormina (ME), Taormina, frazione Castelmola, con accesso da Via Madonna della Rocca – Lotto 4: piena proprietà del corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra e copertura a terrazza della superficie lorda complessiva di circa mq. 342,15. PREZZO BASE Euro 219.746,25. Offerta minima Euro 164.809,69. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/01/2023 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. De Gregorio Attilio 0906413095, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

