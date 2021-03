RGE 287/2016. In Messina (ME), contrada Casicelle, frazione Larderia Inferiore – Lotto UNICO: A1 ex lotto 4) villa bifamiliare della superficie commerciale di mq 328,75. A2 (ex lotto 6) area urbana-ente urbano della superficie commerciale di 2.778,00 mq. A3 (ex lotto 8) deposito commerciale della superficie commerciale di 166,00 mq, trattasi di un capannone in alluminio adibito a deposito, ubicato al p.t. e composto da n. 2 locali uffici e un bagno. A4 (ex lotto 9) A 4.1- deposito artigianale della superficie commerciale di 346,00 mq, trattasi di un capannone in alluminio adibito a laboratorio per arti e mestieri. A4 (ex lotto 9) A 4.2– area urbana della superficie commerciale di 34,00 mq per la quota indivisa di 1/4 di piena proprietà. PREZZO BASE Euro 225.000,00. Offerta minima Euro 168.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. In Messina (ME), frazione Villaggio Cumia Inferiore, via Casale 30 – Lotto 2: appartamento della superficie commerciale di 122,15 mq. L’unità immobiliare è posta al piano T-1-2, i vari livelli sono collegati da una scala interna. terreno agricolo della superficie commerciale di 360,00 mq. Il terreno presenta una forma rettangolare irregolare, un’orografia con media pendenza. PREZZO BASE Euro 35.000,00. Offerta minima Euro 26.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 18/05/2021 ore 09:00 presso studio del delegato in Messina via Romagnosi 42. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avvocato Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

