RGE 283/2017. In Messina (ME), C.da Catanese, Fraz. Vill. Annunziata alta – Lotto UNICO: Appartamento, Coop. DAFNE, posta al piano 4 (V elevazione F.T.), int. 10, scala A, consistenza 147 mq. Cantina, Coop. DAFNE, posta al piano 5, scala A, consistenza 11 mq. PREZZO BASE Euro 178.011,48. Offerta minima Euro 133.508,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.600,00. Asta senza Incanto 16/11/2021 ore 10:30 presso studio del professionista delegato, avv. Francesca Giuffrè, Via Centonze, n. 66. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Giuffrè Francesca 3398673986, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

