Tribunale di Messina

Disposizioni sull'accesso nelle sale aste e negli studi professionali per le vendite giudiziarie:

a partire dalle vendite disposte dal 7 febbraio 2022 e sino a diversa comunicazione, sia per le procedure fallimentari che per le esecuzioni immobiliari, i soggetti interessati alla vendita e, quindi, anche i partecipanti/offerenti dovranno esibire la certificazione green pass base di cui all’art. 9, co. 2, d.l. cit. al fine del loro ingresso nella sala aste e/o negli studi professionali; il delegato e/o il titolare della sala aste provvederà a verificare il possesso della predet-ta certificazione, attraverso la sua validazione con l’apposita app ministeriale; il mancato possesso del green pass base o il rifiuto di esibirlo è motivo di esclusione dell’interessato dall’accesso alla sala/studio e dalla partecipazione alla gara; vige la prescrizione dell’uso di mascherina FFP2, del controllo della temperatura all’ingresso e del distanziamento.

RGE 282/2018. In Spadafora (ME), via Grangiara, contrada Ruvolà – Lotto 1: -deposito artigianale la cui superficie utile è di mq 133. -fabbricato diruto danneggiato nella copertura, privo di muri perimetrali ed altro. PREZZO BASE Euro 16.700,00. Offerta minima Euro 12.525,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Spadafora (ME), via Grangiara, contrada Ruvolà – Lotto 3: appartamento posto al primo piano sull’appartamento censito al secondo lotto. PREZZO BASE Euro 35.700,00. Offerta minima Euro 26.775,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/07/2022 ore 17:30 presso sede dell’associazione A.D.V.G. in Messina, Va Buganza is. 49 scala A. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 0909572312, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(0)