RGE 282/2018. In Spadafora (ME), via Grangiara, contrada Ruvolà – Lotto 1: -deposito artigianale la cui superficie utile è di mq 133. -fabbricato diruto danneggiato nella copertura, privo di muri perimetrali ed altro. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Offerta minima Euro 22.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Spadafora (ME), via Grangiara, contrada Ruvolà – Lotto 3: appartamento posto al primo piano sull’appartamento censito al secondo lotto. PREZZO BASE Euro 60.000,00. Offerta minima Euro 45.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 08/09/2021 ore 15:30 presso sede dell’A.D.V.G. in Messina via Buganza is. 49 scala A. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avvocato Arena Antonio 0909572312, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(4)