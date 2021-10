RGE 28/2016. In Torregrotta (ME), viale Europa 24 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1, in regime di separazione dei beni, di appartamento per civile abitazione sviluppa una superficie lorda complessiva di mq. 104,00 oltre una veranda coperta della superficie lorda di mq. 9,45. E’ annessa all’appartamento la proprietà di un terzo (1/3) indiviso della terrazza dell’edificio con sovrastante tettoia, sita al terzo piano, della superficie lorda complessiva di circa mq. 107,00. La tettoia occupa una superficie lorda di mq. 31,00. PREZZO BASE Euro 39.300,00. Offerta minima Euro 29.475,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 11/01/2022 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina via Romagnosi 7. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile.

