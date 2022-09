RGE 278/2018. In Messina (ME), via Marco Polo complesso Calispera 433, frazione villaggio Contesse – Lotto 2: A. magazzino/deposito della superficie commerciale di 218,10 mq. B. deposito commerciale della superficie commerciale di 489,30 mq. PREZZO BASE Euro 85.746,09. Offerta minima Euro 64.309,57. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 25/11/2022 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Via Ghibellina 77. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 090718242, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

